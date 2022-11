Einbrüche in Tierarztpraxen: Vier Verdächtige in U-Haft Stand: 07.11.2022 11:31 Uhr Wegen des Einbruchs in mehr als 50 Tierarztpraxen sitzen vier Männer in Untersuchungshaft. Ob bei ihrer Festnahme auch Betäubungsmittel sichergestellt wurden, sagte die Polizei nicht.

Vier Männern sind in Bönningstedt (Kreis Pinneberg) verhaftet worden. Ihnen werden rund 50 Einbrüche in Tierarztpraxen in Südholstein, Hamburg und dem Umland vorgeworfen. Die Männer im Alter von 25 bis 56 Jahren sitzen in Untersuchungshaft, da Flucht- und Wiederholungsgefahr bestehe, so eine Richterin vom Amtsgericht Itzehoe.

Beweismittel im Auto

Den Männer im Alter von 25 bis 56 Jahren sollen in der vergangenen Woche in eine Tierarztpraxis in Brokstedt eingebrochen sein. Nach einer Fahndung konnten sie in Bönningstedt verhaftet werden. In ihrem Auto wurden Bargeld, Einbruchswerkzeug und weitere Beweismittel sichergestellt.

Polizei macht keine Angaben zu Betäubungsmitteln

Bei den Einbrüchen waren auch die Betäubungsmittel Narketan und L-Polamidon gestohlen worden. Ob auch diese Medikamente mit den Inhaltsstoffen Ketamin oder Methadon gefunden wurden, die auch als Partydroge konsumiert werden können, sagte die Polizei nicht.

