Der lange Weg des Impfstoffs Stand: 16.02.2022 05:00 Uhr Bis zur Impfung haben die Covid-19-Impfstoffe oft schon hunderte Kilometer und mehrere Zwischenlager hinter sich. Pharmagroßhändler wie Sanacorp betreiben deswegen eine strenge Qualitätskontrolle.

von Lisa Synowski

Erst streift er sich Handschuhe über, dann holt Lukas Krüss einen Schlüssel hervor und öffnet damit den Kühlschrank, in dem sich die aktuell vielleicht wertvollste Ware seiner Firma befindet: vier große Fächer voll mit Biontech-Impfdosen, tiefgefroren bei etwa minus 75 Grad. Der Kühlschrank steht in der Hamburger Niederlassung des Pharmagroßhändlers Sanacorp. Lukas Krüss entnimmt einige Groß-Packungen, und schließt den Kühlschrank schon nach wenigen Sekunden wieder. Für diese etwa 1.000 Impfstoff-Dosen geht es gleich Richtung Bad Segeberg, in die schleswig-holsteinische Zweigstelle des Unternehmens.

Corona-Impfstoffe gehören dem Bund

Zu diesem Zeitpunkt haben die Impfstoffe schon mehrere hundert Kilometer Reise hinter sich. Die Niederlassung in Hamburg bekommt sie entweder direkt von den Herstellern oder aus dem Zentrallager der Bundeswehr in Quakenbrück (Niedersachsen). Die Lieferzeiten: immer unterschiedlich, je nachdem, wann neuer Impfstoff da ist. Doch auch wenn der im Hamburger Lager angekommen ist, gehört er offiziell weiter dem Bund. Sanacorp bekommt Geld für die Logistik. Und die sei ziemlich aufwendig, sagt Lukas Krüss. Medikamente liefere sein Unternehmen zwar schon seit vielen Jahrzehnten aus, doch die Covid-19-Impfstoffe seien gerade am Anfang eine besondere Herausforderung gewesen: wegen ihrer extremen Kühlung, aber auch wegen der zunächst hohen Nachfrage. Im vergangenen Frühjahr konnten die Anlieferungen erst mal nur unter Polizeischutz stattfinden, so Krüss. Inzwischen sei das nicht mehr notwendig - und auch die Abläufe sind immer besser eingespielt.

Raus aus dem Kühlschrank: Die Zeit läuft

Die gerade aus dem Kühlschrank entnommenen Impfstoff-Dosen packt der Lagerleiter jetzt in große graue Transportboxen, gemeinsam mit jeder Menge Kühlakkus. Ab diesem Moment muss es schnell gehen. Denn sobald die Impfdosen raus sind aus der Tiefkühlung, sind sie nur noch 31 Tage haltbar. Lukas Krüss bekommt dabei Unterstützung von einem seiner Mitarbeiter, der alle eingepackten Impfdosen noch mal mit einer Inventar-Liste abgleicht und den Boxen schließlich ihre Chargen-Aufkleber verpasst. Das machen sie immer zu zweit, nach dem Vier-Augen-Prinzip, damit keine Fehler passieren. Nach einer Viertelstunde sind die beiden Männer fertig. Gleich wird ein Fahrer den Impfstoff abholen und ihn nach Bad Segeberg fahren, wo das schleswig-holsteinische Team übernimmt.

Zwischenstation Bad Segeberg

Einen Tag später in Bad Segeberg: Der Impfstoff ist inzwischen angekommen, und wird in einem kleinen Kühlraum von Stefanie Paustian und Marcus Runge umgepackt. Aus den großen 195er-Packs machen sie kleinere Portionen für die Apotheken. "Checkst du noch mal, ob das wirklich fünf sind?", fragt Stefanie Paustian ihren Kollegen. Der nickt und macht einen Haken auf seiner Bestellliste. Denn auch in Bad Segeberg arbeiten sie wieder nach dem Vier-Augen-Prinzip, damit keine Impfstoff-Dosis verloren geht. Einen Vormittag brauchen sie in der Regel, bis sie alles umgepackt haben, sagen die beiden. Manchmal könne es auch länger dauern, wenn sich zum Beispiel eine Lieferung aus Hamburg verzögere. Heute sind sie aber gut in der Zeit. Am Mittag sind alle Impfstoffe verpackt und warten in Kühlboxen auf die Abfahrt. Noch eine finale Kontrolle am Warenausgang und die Auslieferung kann beginnen.

Apotheken müssen Impfstoff persönlich annehmen

Mit mehreren Kleintransportern werden jetzt Apotheken im ganzen Land angefahren. Eine von ihnen ist die Elefanten-Apotheke in Lübeck. Die Mitarbeiterinnen dort erwarten den Impfstoff schon. Denn anders als bei vielen anderen Medikamenten müssen sie die Ware in Anwesenheit des Fahrers noch mal genau prüfen. Chargennummer und Menge müssen stimmen genauso wie die Temperatur. Zwischen 2 und 8 Grad sind vorgeschrieben. "Sieht alles gut aus", heißt es nach fünf Minuten. Die Impfstoffe wandern in den Apotheken-Kühlschrank - und der Job des Sanacorp-Teams ist damit abgeschlossen. Die Apotheke wird die heute gelieferten Impfstoff-Dosen jetzt an Hausärzte verteilen, die sie dann - nach langer Reise - in den nächsten Tagen verimpfen.

