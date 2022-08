Cyclassics: Gesperrte Straßen auch in Schleswig-Holstein Stand: 20.08.2022 06:00 Uhr Nicht nur die Hamburger Innenstadt steht am Sonntag im Zeichen der Cyclassics: Auch durch den Süden Schleswig-Holsteins fahren die Radsportler. Für Autos sind die Strecken dann gesperrt.

In Schleswig-Holstein sind vor allem der Kreis Pinneberg, aber auch Teile der Kreise Segeberg und Steinburg betroffen. So führt die 100-Kilometer-Strecke unter anderem durch Appen-Etz, Appen und Uetersen bis kurz vor Elmshorn und dann über den Haseldorfer Marsch zurück nach Holm (alle Kreis Pinneberg). Dafür werden am Vormittag unter anderem Teile der B431 gesperrt.

Eine erste, anders geplante Streckenführung war von den Bewohnern des Ortes Haseldorf kritisiert worden. "Unser Dorf ist ein langes Straßendorf uns wäre zu 80 Prozent lahmgelegt worden", so Bürgermeister Daniel Kullig (Bürger für Haseldorf). "Die Feuerwache, der Bäcker, der Gottesdienst beim Pastor und der Hafen wären nicht erreichbar." Eine neue Strecke wurde vor wenigen Tagen genehmigt. Alle wichtigen Orte wie das Feuerwehrhaus sind nun die gesamte Zeit zu erreichen.

Profi-Strecke führt auch durch Segeberg und Steinburg

Die Teilnehmer der sogenannten Elite-Strecke fahren über Kummerfeld, Ellerhoop und Hemdingen nach Barmstedt (alle Kreis Pinneberg). Von dort geht es nach Groß Offenseth-Aspern, Brande-Hörnerkirchen, Bokel (alle Kreis Pinneberg), Hingstheide und in einer Schleife über Mönkloh (beide Kreis Steinburg), Weddelbrook, Föhrden-Barl (beide Kreis Segeberg) und Wrist (Kreis Steinburg) zurück nach Barmstedt.

Auf dieser Strecke sollen die Sperrungen laut Veranstalter kurz gehalten werden. Etwa 30 Minuten vor dem Rennfeld werden die Straßen gesperrt. Südlich von Barmstedt werden sie dann kurzfristig wieder freigegeben, bevor die Sportlerinnen und Sportler die Strecke ein zweites Mal passieren. Nördlich von Barmstedt bleiben die Straßen für den Hin- und Rückweg gesperrt.

Insgesamt werden zwei Schleifen von rund 60 und 100 Kilometern zu unterschiedlichen Zeiten am Sonntag dichtgemacht. Einzelheiten hat der Veranstalter der Cyclassics auch in einem eigenen Flyer mit wichtigen Verkehrsinformationen sowie einer interaktiven Karte zusammengefasst.

