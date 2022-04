Corona in SH: Einkaufen in SH ab sofort wieder ohne Maske möglich

Einkaufen in SH ab sofort wieder ohne Maske möglich Stand: 03.04.2022 06:00 Uhr In Schleswig-Holstein ist die Maskenpflicht in vielen Bereichen des Lebens ausgelaufen. Ab sofort kann wieder ohne Maske eingekauft werden - zum Beispiel bei vielen verkaufsoffenen Sonntagen heute.

Wer im Supermarkt, im Bekleidungsgeschäft oder im Buchladen einkaufen will, muss ab sofort keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Die Maskenpflicht im Einzelhandel entfällt an diesem Sonntag in Schleswig-Holstein in vielen Bereichen. Sollte in Innenräumen viel los sein, empfiehlt die Landesregierung trotzdem noch eine Maske aufzusetzen. Pflicht ist es allerdings nicht mehr, es sei denn die Ladenbesitzer machen von ihrem Hausrecht Gebrauch.

In anderen Innenräumen muss laut Landesverordnung allerdings weiterhin Maske getragen werden– zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen, in Bahn, Taxis und Bussen.

Handelsverband hofft auf steigende Umsätze

Der Handelsverband Nord hofft nach eigenen Angeben darauf, dass mit dem Wegfall der Maskenpflicht wieder mehr Menschen in die Geschäfte kommen und die Umsätze steigen. "Wir wissen schon, dass die Maske durchaus ein Einkaufshindernis ist", sagt Sprecherin Mareike Petersen. "Das bringt ungefähr 10 Prozent Umsatzverlust bei den Händlern."

Beim Handelsverband setzt man aber auch darauf, dass die Menschen vor Ort darauf achten, wie die Situation in den Läden ist. "Macht es Sinn, eine Maske zu tragen oder bin ich gerade sehr alleine? Dass man gegenseitig natürlich Rücksicht aufeinander nimmt", so Petersen. Dann sei eine gute und positive Entwicklung zu erwarten.

Verkaufsoffene Sonntage in SH

Zu den ersten Orten in Schleswig-Holstein, in denen wieder ohne Maske eingekauft werden darf, gehören heute die verkaufsoffenen Städte wie Ratzeburg, Bad Oldesloe oder auch die Tourismusorte, in denen die Bäderverordnung gilt.

