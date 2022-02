Corona: Zahl der Videosprechstunden steigt massiv an Stand: 11.02.2022 12:13 Uhr Viele Menschen in Schleswig-Holstein nutzen vermehrt Video-Sprechstunden statt in der Arztpraxis zu erscheinen. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist diese Form der ärztlichen Beratung deutlich angestiegen.

Die Telemedizin hat sich laut Krankenkasse Barmer von einem Nischendasein zu einem erheblichen Versorgungsfaktor entwickelt. Nach Angaben der Krankenkasse ist die Zahl der Arzt-Patienten-Gespräche übers Internet im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um gut 60 Prozent gestiegen.

Vor Corona kaum Videosprechstunden

Im vierten Quartal 2019 - kurz vor der Corona-Pandemie - hatten nur zwei Ärzte Videosprechstunden über die Krankenkasse abgerechnet. Drei Monate später - kurz nach Beginn der Pandemie - waren es mehr als 250. Und ein Jahr später verdoppelte sich die Zahl der Ärzte, die diese Form der Gespräche abrechnete, im ersten Quartal 2021 auf fast 560.

AUDIO: Boom bei Videosprechstunden in SH (1 Min) Boom bei Videosprechstunden in SH (1 Min)

AOK: Zahl der Videosprechstunden steigt um 64 Prozent

Die Krankenkasse AOK Nordwest bestätigt diesen Trend. Ihren Daten zufolge sind die durchgeführten Videosprechstunden im ersten Halbjahr 2021 um 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Immer mehr Patientinnen und Patienten konsultierten ihren Arzt digital per Video über PC, Laptop oder Smartphone. Demnach nutzten 8.007 Versicherte die Möglichkeit, sich über das Internet beraten zu lassen. Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch 4.869. In den ersten sechs Monaten 2019, also vor der Pandemie, waren es sogar nur zwei Versicherte, die eine Videosprechstunde nutzten.

Neben Allgemeinmedizinern nutzen laut der Krankenkasse Barmer vor allem Psychotherapeuten die Möglichkeit, kontaktlos über Video und Internet mit ihren Patienten zu sprechen.

