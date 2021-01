Corona: Kostenlose Schnelltests für Pendler nach Dänemark Stand: 12.01.2021 13:08 Uhr Grenzpendler, die in Dänemark arbeiten, können sich künftig kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wie die Region Süddänemark mitteilte, ist das jeden Tag in Handewitt möglich.

Um einen Schnelltest zu erhalten, müssen die Pendler beispielsweise anhand von Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträgen nachweisen, dass sie in Dänemark arbeiten, wie die Region Syddanmark am Dienstag mitteilte. Für alle anderen kosten die Corona-Schnelltests 299 Kronen.

Testcenter am Wochenende im 24-Stunden-Betrieb

Der Schnelltestcontainer steht in Handewitt am Scandinavian Park bereit. Das Testzentrum von Falck am Skandinavian Park in Handewitt ist von Montag bis Donnerstag von 5 Uhr bis 16 Uhr, am Freitag von 5 bis 20 Uhr sowie durchgehend von Sonnabend 7 Uhr bis Montag 7 Uhr geöffnet. Außerdem steuert ein mobiles Testcenter jeden Mittwoch und Donnerstag die kleineren Grenzübergänge Pebersmark, Sæd und Møllehus an.

200 Personen abgewiesen

Am Freitag hatte die dänische Regierung bekannt gegeben, dass Pendler aus Schleswig-Holstein künftig bei jeder Einreise einen negativen Test vorweisen müssen, der höchstens eine Woche alt ist. Nach Angaben der dänischen Polizei wurden binnen eines Tages zuletzt mehr als 200 Personen an den Grenzübergängen abgewiesen.

