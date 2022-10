Busfahrer in Schleswig-Holstein streiken heute wieder Stand: 17.10.2022 20:03 Uhr Erst vergangene Woche endete der bislang längste Warnstreik im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Omnibusverband Nord. Eigentlich sollten die Verhandlungen heute fortgesetzt werden - stattdessen wird jedoch zum vierten Mal gestreikt.

Wir verhandeln nicht, während gestreikt wird, lautet die Devise des Omnibusverbandes Nord. Diese Position hatte Geschäftsführer Joachim Schack vergangenen Freitag auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein bekräftigt. So verwundert es nicht, dass der für heute angesetzte Verhandlungstermin zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite unmittelbar abgesagt wurde, nachdem die Gewerkschaft erneut zum Streik aufgerufen hatte.

Laut ver.di würde man "gerne mit den Arbeitgebern verhandeln". Es brauche allerdings "ein wenig Druck", so ver.di-Sprecher Frank Schischefsky am Freitagnachmittag. Auch müsse man deutlich machen, dass sich die Gewerkschaft ihr demokratisches Recht am Streiken nicht absprechen lasse.

Gleichzeitig warf OVN-Vorsitzender Klaus Schmidt der Gewerkschaft in einer Mitteilung vor, den Verhandlungstermin vorsätzlich mit Streiks torpediert zu haben und so ein "dringend notwendiges Fortkommen im Tarifstreit" heute unmöglich gemacht zu haben.

Unklar, welche Buslinien diesmal betroffen sind

Der Warnstreik soll mit Dienstbeginn der Busfahrer starten. Wie viele Busse beim Omnibusverband Nord nicht fahren werden, konnte ver.di-Sprecher Frank Schischefsky nicht sagen.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 1,95 Euro mehr pro Stunde für die Fahrerinnen und Fahrer und doppelt so viel für die Werkstattmitarbeitenden. Dem Omnibusverband ist das zu viel: Die Situation sei für die Betriebe durch die hohe Inflation und die Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug.

Die Aussicht auf eine baldige Einigung scheint aber eher hoffnungslos, denn: Schon jetzt hat ver.di den nächsten landesweiten Warnstreik angekündigt. Er soll in der nächsten Woche - nach den Herbstferien - stattfinden und fünf Tage dauern.

