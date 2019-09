Blog: Dänische Königin hat Flensburg erreicht

Die dänische Königin Margrethe II. besucht in den kommenden vier Tagen Schleswig-Holstein. Erste Station ist heute Flensburg. Verfolgen sie den royalen Tag in unserem Multimedia-Blog.

Video vom Einlauf der "Dannebrog" in den Flensburger Hafen

Flensburg bejubelt Ankunft der "Dannebrog" Schleswig-Holstein Magazin - 03.09.2019 19:30 Uhr Königin Margrethe II. ist auf ihrer königlichen Jacht, der "Dannebrog", im Hafen von Flensburg angekommen. Etwa 2.000 Menschen jubeln der Monarchin zu.







Margrethe II. verlässt das Schiff - kurz

Die dänische Königin hat ihre Jacht "Dannebrog" verlassen. Zuerst begrüßte sie der dänische Generalkonsul. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Flensburg Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) sind im Hafen, um Margrethe willkommen zu heißen. Anschließend ging sie wieder an Bord, um sich umzuziehen.

Königin Margrethe II. ist in Flensburg - die Menge jubelt

Unter der Zuschauern sind auch viele Kinder - vor allem aus den Schulen und Kindergärten der dänischen Minderheit. Die Königin ist noch auf dem Schiff und winkt der jubelnden Menge zu und wird in wenigen Minuten die Jacht verlassen.

"Dannebrog" läuft in Flensburg ein - Kapelle spielt "Hey Pippi Langstrumpf"

Die dänische Königin Margrethe II. hat den Flensburger Hafen erreicht. Etwa 2.000 Menschen begrüßen sie. Die Kapelle spielt das Lied "Hey Pippi Langstrumpf".

Königin ist in Flensburg - aber noch auf dem Wasser

Die königliche Jacht "Dannebrog" hat Flensburg erreicht. Hier passiert sie (das kleinere Schiff) die Werft Flensburger Schiffbau-Gesellschaft.

Kanuten freuen sich auf die Königin

Es regnet in Strömen. Auf dem Wasser bereitet sich diese Gruppe von Kanuten aus dem Flensburger Ruderclub auf die Ankunft der königlichen Jacht "Dannebrog" vor. Worauf sie sich am meisten freuen? "Auf den feuchten Händedruck", sagt die Gruppe lachend.

Benimmregeln: Das dänische Königshaus ist eher locker

Laut NDR Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow pocht das dänische Könighaus nicht so sehr auf Etikette wie andere. Wer ganz sicher gehen will, hält sich dennoch an diese Regeln.

Knigge-Fauxpas: "Grethe, hier! Ghettofaust!" NDR 1 Welle Nord - Horst und Mandy am Morgen - 03.09.2019 08:41 Uhr Autor/in: Dennis Brandau Königin Margrethe II. hat ein volles Besuchsprogramm. Die Chancen, ihr persönlich gegenüber zu stehen, sind gut. Was tun? Und vor allem: was besser nicht? Hier die Benimmregeln.







Der erste Zaungast am Flensburger Hafen

Es ist trüb, es regnet, aber das schreckt Alfred Kopf aus Baden-Württemberg nicht ab. Er wartet schon seit einer halben Stunde neben seinem Rad und mit grüner Regenjacke auf die Ankunft der dänischen Königin. "Meine Tochter hat mich hergeschickt", sagt er. Die ist Konditormeisterin in Flensburg und soll am Freitag sogar Torten für einen Programmpunkt auf der Agenda Ihrer Majestät liefern. Mittlerweile sind mehr als 200 Menschen dort angekommen. Das Generalskonsulat schrieb in der Einladung "Fähnchen können sehr gern mitgebracht werden".

Margrethe II. kommt per Schiff nach Flensburg

Noch befindet sich die königliche Jacht "Dannebrog" mit Margrethe II. in der Anfahrt auf den Flensburger Hafen in der Flensburger Förde. Für die dänische Königin ist das Schiff mehr als ein Transportmittel. Es ist eine schwimmende Residenz, die ihr besonders ans Herz gewachsen ist. Darin übernachtet sie auch während ihres Besuchs in Schleswig-Holstein

Die dänische Königsjacht Dannebrog 14.04.2010 23:30 Uhr Das Schiff ist der ganze Stolz von Königin Margrethe. Die Luxusjacht wurde 1932 gebaut. Der dänischen Königsfamilie dient das Schiff seitdem als Residenz auf See.







130 Journalisten begleiten Besuch von Margrethe II.

Der Staatsbesuch ist auch ein Medienereignis: 130 Journalisten sind laut dänischem Generalkonsulat akkreditiert. Viele waren schon beim Pressebriefing, das um 8 Uhr stattfand.

Das Programm der dänischen Königin am Dienstag im Überblick

10 Uhr : Ankunft und Begrüßung im Flensburger Hafen

: Ankunft und Begrüßung im Flensburger Hafen 10.35 Uhr: Besuch des dänischen Altenheims in Flensburg

Besuch des dänischen Altenheims in Flensburg 11.20 Uhr: Begrüßung im Flensburger Rathaus

Begrüßung im Flensburger Rathaus 12.20 Uhr: Mittag (Frokost) im dänischen Generalkonsulat

Mittag (Frokost) im dänischen Generalkonsulat 13.40 Uhr: Besuch des Gymnasiums Duborg-Skolen in Flensburg

Besuch des Gymnasiums Duborg-Skolen in Flensburg 14.35 Uhr: Besuch bei Danfoss Silicon Power

Besuch bei Danfoss Silicon Power 15.40 Uhr: Besuch des Industriemuseums in Harrislee

Besuch des Industriemuseums in Harrislee 20.00 Uhr: Dinner auf der königlichen Jacht "Dannebrog" für geladene Gäste

Karte: Stationen von Margrethe am 3. September 2019 in Flensburg

Guten Morgen!

Wir begleiten auf NDR.de heute den Besuch der dänischen Königin Margrethe II. in Schleswig-Holstein. Geht alles nach Plan, kommt sie um 10 Uhr mit ihrer Jacht "Dannebrog" im Hafen von Flensburg an. Das dänische Generalkonsulat hat für den Staatsbesuch ein Programm im Stundentakt erarbeitet - heute vor allem in Flensburg, morgen in Kiel, am Donnerstag steht das Weltkulturerbe am Verteidigungswall Danewerk und in der Wikingersiedlung Haithabu bei Schleswig im Mittelpunkt.

Royaler Besuch mit historischem Hintergrund

Dänemarks Königin Margrethe II. kommt heute zu einem viertägigen Besuch nach Schleswig-Holstein. Ihr Besuchsprogramm ist abwechslungsreich. Im Zentrum steht die dänische Minderheit, die ein Jubiläumsjahr ansteuert. NDR.de hält Sie ab 9 Uhr im Blog den ganzen Tag auf dem Laufenden. Dazu gibt es Videos, Audios, Bilder und Hintergründe.

