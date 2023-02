Bad Oldesloe: Demo gegen Erziehermangel Stand: 04.02.2023 17:13 Uhr Um gegen den eklatanten Mangel an Kita-Personal und den damit einhergehend Mangel an Kitaplätzen zu protestieren, sind in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn am Sonnabend rund 150 Menschen auf die Straße gegangen.

Betreuungsplätze für Kinder sind seit Jahren knapp, Erzieher Mangelware. Die Suche nach einem Kita-Platz ist oft purer Stress. In Bad Oldesloe im Kreis Stormarn trifft es einige Eltern besonders hart, denn die Stadt könne den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz schon lange nicht mehr gewährleisten - so hieß es von den Demonstranten, die am Sonnabendvormittag deswegen auf die Straße gegangen sind. Die rund 150 Menschen sind ein loses Bündnis aus Eltern, Erziehern und Kita-Leitungen. Sie fordern: Die Stadt müsse sich stärker dafür einsetzen, neue Fachkräfte zu gewinnen. "In den bestehenden Kitas hier in Bad Oldesloe fehlen Fachkräfte und es gehen jetzt ganz, ganz viele ältere Kolleginnen in den Ruhestand", erklärt Kitaleiterin Jana Schmidt.

Konkrete Forderung: PiA ermöglichen

Konkret fordern die Demonstrierenden unter anderem eine Alternative zur klassischen Erzieherausbildung: eine sogenannte praxisintegrierte Ausbildung (PiA). Neben einer verkürzten Ausbildungszeit und einer engeren Verzahnung von Theorie und Praxis, bekommen die Azubis bei dieser Form der Ausbildung ein Gehalt. Das macht die Ausbildung vor allem auch für Quereinsteiger attraktiver. In vielen Kommunen, etwa in Ahrensburg (Kreis Stormarn), Quickborn (Kreis Pinneberg) oder Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg), wird PiA an den Kitas schon angeboten. In Bad Oldesloe bislang nicht. Grund dafür ist fehlendes Geld. Die Demonstranten forderten am Sonnabend, die Stadt müsse die Kita-Träger bei der neuen Ausbildung finanziell unterstützen. Sonst werde sich der Erziehermangel weiter zuspitzen.

