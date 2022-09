An die Köpfe, fertig, los - Kohlanschnitt in Dithmarschen Stand: 20.09.2022 06:49 Uhr Traditionell starten die Dithmarscher Kohltage mit dem feierlichen Kohlanschnitt. Jedes Jahr öffnet dazu einer der zahlreichen Kohlanbau-Betriebe in Dithmarschen seine Scheunen und Kohlfelder mit einem vielseitigen Programm rund um das Dithmarscher Gemüse.

In diesem Jahr lädt zum ersten Mal Landwirt Florian Jochims zum Anschnitt auf seinem Hof in Eesch-Elpersbüttel ein. Den ersten Schnitt setzt Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs heute Vormittag mit einem silbernen Anschnittsmesser. Beobachtet von den Kohlregentinnen Fenja I. und Inken III. sowie Landrat Stefan Mohrdieck wird der erste Kohlkopf geerntet. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) ist ebenfalls dabei.

80 Millionen Kohlköpfe

Das Gemüse steht damit in Deutschlands größtem Kohlanbaugebiet bereits zum 36. Mal im Mittelpunkt. Etwa 80 Millionen Kohlköpfe müssen geerntet werden. Im schweren, feuchten Marschboden, den die Dithmarscher dem Meer abgerungen haben, findet das Gemüse ausreichend Nährstoffe. Auch das Seeklima und eine kräftigen Brise, die viele Schädlinge fernhält, kommt dem Kohl sehr entgegen. Ein Großteil der Gemüseanbaufläche in Dithmarschen, das sind mehr als 3.000 Hektar, entfällt auf Kohlgemüse.

Gut die Hälfte der geernteten Kohlköpfe lagern die Landwirte als Vorrat für die kalte Jahreshälfte ein. Aus Dithmarschen kommt fast ein Drittel der in Deutschland produzierten Menge Kohl. Dabei wird nur ein kleiner Teil des Gemüses vom Feld direkt an die Industrie und in den Zwischenhandel geliefert.

