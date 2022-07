Anke Erdmann will Landesvorsitzende der Grünen werden Stand: 29.07.2022 18:01 Uhr Erst die weibliche Doppelspitzenkandidatur zur Landtagswahl, jetzt ist auch eine weibliche Doppelspitze für den Landesverband möglich. Anke Erdmann und Katharina Bartsch gaben am Freitag ihre gemeinsame Kandidatur zum Landesvorsitz bekannt.

"Wir sind bereit, wenn ihr es seid", so die Überschrift der beiden Grünen-Politikerinnen, die über einen Facebook-Post ihre Kandidatur angemeldet haben. Man regiere jetzt in Land und Bund und wolle, dass die Partei weiterhin eine selbstbewusste Rolle spiele. Und: man komme auch mit rauer See zurecht. Die beiden bisherigen Landesvorsitzenden, Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis hatten auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Möglicher politischer Neustart für Anke Erdmann

Die Grünen-Politikerin war in der vergangenen Landesregierung Staatssekretärin im Umweltministerium. Sie ist mit dem Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) verheiratet. Erdmann hatte sich 2019 aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen und arbeitete zwischenzeitlich als Trauerrednerin. Katharina Bartsch ist Kommunalpolitikerin aus Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). Zusammen, so Erdmann und Bartsch, bringe man 41 Jahre grüne Erfahrung mit. Beide wollen sich jetzt in den Kreisverbänden vorstellen.

Wahl der Doppelspitze in Neumünster

Die Doppelspitze des Landesvorstands der Grünen wird am 17. und 18. September neu gewählt. Bis dahin können sich weitere Bewerber melden. Dritter Bewerber ist bislang der Kieler Gazi Freitag.

