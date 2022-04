Andrang von Ukraine-Geflüchteten: Tafeln an Belastungsgrenze Stand: 14.04.2022 10:01 Uhr Die Tafeln in Schleswig-Holstein haben alle Hände voll zu tun. Lebensmittelspenden sind knapp, die Zahl der Bedürftigen steigt. Der Andrang von Geflüchteten aus der Ukraine bringt die Tafeln jetzt an die Belastungsgrenze.

von Johannes Tran

Es ist trubelig an diesem sonnigen Mittwochmittag im Lager der Norderstedter Tafel. Halb zwei, noch eine Stunde Zeit bis zur Sonderausgabe für die Menschen aus der Ukraine. Ehrenamtliche Helfer in orangefarbenen Schürzen bereiten die Portionen für die Ausgabe vor. Überall im Raum stapeln sich Kisten mit Karotten, Zwiebeln, Bananen, Erdbeeren, Konservendosen.

Mitten im Getümmel steht Margrit Grebe, die Vorsitzende der Tafel in Norderstedt. "Das ist eine immense Herausforderung", sagt sie. Vor sechs Wochen, als immer mehr ukrainische Geflüchtete zu den Lebensmittelausgaben kamen, entschlossen sich die Vorsitzende und ihr Team, einmal wöchentlich eine gesonderte Ausgabe für Menschen aus der Ukraine einzurichten.

20 Prozent mehr Bedürftige als am Jahresanfang

Und die Nachfrage war gewaltig: Nachdem anfangs kaum jemand von dem Angebot wusste, kamen schließlich 140 Familien zu der Sonderausgabe. "Wir wussten gar nicht, was da auf uns zukommt“, erzählt die Tafel-Vorsitzende.

Dabei sei die Zahl der Bedürftigen, die auf die Tafel angewiesen sind, ohnehin schon stark angestiegen - um 20 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang. Da seien die ukrainischen Geflüchteten noch nicht eingerechnet. Grebe meint, die hohen Lebenshaltungskosten würden immer mehr Menschen zu den Tafeln treiben. "Bei uns brennt die Hütte."

AUDIO: Tafeln an der Belastungsgrenze (1 Min) Tafeln an der Belastungsgrenze (1 Min)

Portionen müssen rationiert werden

Die Norderstedter Tafel musste deshalb die Portionen pro Ausgabe rationieren: Statt zwei Kisten mit Lebensmitteln wie früher, bekommen die Bedürftigen nun nur noch eineinhalb Kisten. Auch die ukrainischen Geflüchteten dürfen nur noch alle zwei Wochen kommen und nicht mehr einmal wöchentlich. "Wir müssen den Kuchen irgendwie gerecht aufteilen", meint die Tafelvorsitzende.

Was die Tafel in Norderstedt berichtet, erleben zurzeit Lebensmittelausgaben in ganz Schleswig-Holstein. Auch die Lübecker Tafel hatte zwischenzeitlich eine Sonderausgabe für Ukrainerinnen und Ukrainer eingerichtet. Zur ersten kamen 350 Menschen. Bei der zweiten waren es 700, bei der dritten 850. "Das ist eine Herkulesaufgabe", sagt der Vorsitzende Uwe Escher.

Tafelvorsitzende: "Wir gehen sehr weit an unsere Grenzen"

Um den großen Bedarf zu decken, startete die Lübecker Tafel einen Spendenaufruf in der Zeitung. In der Folge meldeten sich Privatleute und Unternehmen, spendeten Lebensmittel und Geld. "Die Solidarität ist riesig", sagt Escher. "Aber auf Dauer können wir das nicht leisten." Mittlerweile kommen die Geflüchteten in Lübeck zu den regulären Lebensmittelausgaben. Die Sonderausgaben, meint Escher, seien organisatorisch nicht mehr zu umzusetzen.

Die Tafel in Neumünster ächzt ebenso unter dem großen Andrang von Bedürftigen. "Wir ehrenamtlichen Helfer gehen sehr weit an unsere Grenzen", schreibt die Vorsitzende Christina Arpe. "Zumal die Behörden oft Flüchtlinge zu uns schicken, ohne zu wissen, ob wir überhaupt noch unterstützen können."

Mehr Bedürftige, aber weniger Lebensmittelspenden

Auch die Tafel in Kiel steht stark unter Druck. "Es werden täglich mehr Neukunden mit diesem Hintergrund", sagt Vorstand Frank Hildebrandt, der zugleich Vorsitzender des Landesverbands der Tafeln ist. "Das Problem ist: Der Handel stellt uns weniger Ware zur Verfügung als früher", erklärt Hildebrandt. "Dadurch wird das Angebot für den Einzelnen kleiner."

Manche Tafeln hätten in der Folge bereits einen Aufnahmestopp eingerichtet. Andere müssten - wie in Norderstedt - die Portionen pro Ausgabe rationieren. "Wir müssen jetzt aufpassen, dass es zwischen den verschiedenen Gruppen von Bedürftigen nicht zu Problemen kommt", warnt Hildebrandt.

Norderstedter Tafel will weiterhin Sonderausgaben anbieten

Auch vor der Sonderausgabe der Tafel in Norderstedt hat sich an diesem Tag eine lange Schlange gebildet. Auch Tania Tereshko hat sich eingereiht. Vor drei Wochen ist sie mit ihren beiden Söhnen nach Deutschland geflohen, ihr Mann musste in der Ukraine zurückbleiben. "Wir haben über die sozialen Netzwerke hiervon erfahren", sagt sie. "Das ist eine tolle Unterstützung." Auch Kate Seferovska hat sich zusammen mit ihrer Mutter in die Schlange gestellt. "Wir sind schon zum zweiten Mal hier", erzählt sie. "Ich finde es nett, dass sie den Ukrainern helfen."

Die Norderstedter Tafel-Vorsitzende Margrit Grebe will die Lebensmittelausgabe für ukrainische Geflüchtete auch in den nächsten Wochen anbieten - auch wenn die Belastung an ihr und ihrem Team zehrt. Allein an diesem Tag haben sie 53 ukrainische Familien neu registriert. Grebe fragt: "Was bleibt uns anderes übrig?"

Der Landesvorsitzende der Tafeln, Frank Hildebrandt, ist derweil wenig optimistisch, dass der Andrang abnehmen wird. "Licht am Ende des Tunnels sehe ich noch nicht." Solange der Krieg in der Ukraine noch anhalte, würden auch viele Geflüchtete hier bleiben und zu den Tafeln kommen. Hildebrandt hofft jetzt darauf, dass die Supermärkte nach Ostern wieder mehr Lebensmittelspenden bereitstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 14.04.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flüchtlinge