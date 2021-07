5.400 junge Schleswig-Holsteiner noch ohne Lehrstelle Stand: 19.07.2021 12:17 Uhr In knapp zwei Wochen beginnt für viele Tausend junge Menschen in Schleswig-Holstein die Berufsausbildung und damit ein neuer Lebensabschnitt. Lehrlinge und Lehrstellen werden aber zum Teil noch dringend gesucht.

Etwa 5.400 junge Schulabgänger stehen nach Angaben der Arbeitsagentur Nord kurz vor dem Ausbildungsstart im August noch ohne Lehrvertrag da. Aber sie haben noch Chancen, denn zeitgleich sind viele Ausbildungsplätze im Land unbesetzt. Etwa 8.100 Lehrstellen sind in Schleswig-Holstein noch frei, schätzt die Arbeitsagentur Nord. Das ist ein Minus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, doch weil die Anzahl der Bewerber zur gleichen Zeit um gut 17 Prozent geschrumpft ist, fehlen in vielen Betrieben die Azubis. Fast ein Viertel weniger Bewerber melden die Arbeitsagenturen dieses Jahr in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Lübeck, Ostholstein und Pinneberg.

Azubis werden vor allem in der Gastro und im Einzelhandel gesucht

Besonders viele Ausbildungsplätze sind noch für junge Menschen frei, die beispielsweise in der Gastronomie, im Einzelhandel oder auch als Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik arbeiten wollen. Damit junge Azubis trotz Corona-Pandemie weiter eine Chance auf eine Lehrstelle haben, bekommen Betriebe seit August vergangenen Jahres Geldprämien. 4.000 Euro, wer die Zahl der Ausbildungsplätze im Betrieb beibehält. Wer sie erhöht, erhält sogar 6.000 Euro. Laut Arbeitsagentur haben bis Mai bereits knapp 1.500 Arbeitgeber in Schleswig-Holstein eine Prämie ausbezahlt bekommen. Tendenz steigend, sagte ein Sprecher.

