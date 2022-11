Kiel: 500 Haushalte in Mettenhof nach Rohrbruch ohne Wasser

500 Haushalte in Kiel-Mettenhof nach Rohrbruch ohne Wasser Stand: 07.11.2022 12:25 Uhr In Kiel-Mettenhof sind nach einem Rohrbruch am Morgen rund 500 Haushalte weiterhin ohne Wasser. Auch der Verkehr läuft noch nicht wieder reibungslos.

Seit dem Morgen fließt in rund 500 Haushalten im Kieler Stadtteil Mettenhof kein Wasser mehr. Der Grund ist ein Wasserrohrbruch. Mitarbeitende der Stadtwerke Kiel arbeiten daran, die Hauptleitung im Laufe des Tages wieder zu reparieren. "Eine zuverlässige Prognose, wann das Wasser wieder fließt, ist leider schwierig. Wir rücken erst ab, wenn das Wasser wieder fließt", teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Skandinaviendamm stadteinwärts weiter gesperrt

Außerdem meldeten die Stadtwerke in dem Kurznachrichtendienst, dass sich deswegen auch Wasser in einer Senke des Skandinaviendamms in Höhe Stavangerstraße gesammelt hatte. Die Hauptstraße musste zunächst voll gesperrt werden. Inzwischen ist nach Unternehmensangaben das Wasser von der Straße wieder entfernt und eine Fahrspur in in Richtung Melsdorf wieder freigegeben.

Stadteinwärts geht für den Verkehr wegen des Straßenschadens weiterhin nichts. Derzeit wird geklärt, ob eine Spur wieder freigegeben werden kann.

