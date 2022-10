35 Kilogramm Drogen sichergestellt: Polizei nimmt zwei Männer fest Stand: 27.10.2022 12:44 Uhr Gegen zwei Männer aus Flensburg und Kappeln wird wegen mutmaßlichen Drogenhandels ermittelt. Bei Durchsuchungen wurden mehrere Rauschgiftverstecke gefunden. Einer der Männer kam in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 31 und 32 Jahren festgenommen, weil sie mit Drogen gehandelt haben sollen. Nach umfangreichen Ermittlungen seien am Dienstag Durchsuchungen durchgeführt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei entdeckten die Ermittler mehrere Rauschgiftverstecke in einem Waldstück.

Drogen, Bargeld und scharfe Waffe sichergestellt

Insgesamt stellten die Beamten mehr als 35 Kilogramm Drogen sicher, darunter 25 Kilogramm Cannabis, zehn Kilogramm Amphetamine und ein Kilogramm Kokain. Der Marktwert der Drogen liegt nach unbestätigten Angaben bei mehr als 300.000 Euro. Außerdem wurden rund 40.000 Euro in bar und eine scharfe Schusswaffe beschlagnahmt.

Gegen die beiden Männer aus Flensburg und Kappeln wird nun ermittelt. Der 32-Jährige kam in Untersuchungshaft, sein 31 Jahre alter mutmaßlicher Komplize kam gegen Auflagen frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.10.2022 | 12:00 Uhr