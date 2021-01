"Unser Schatz": Was erinnert Sie noch an den Schneewinter? Stand: 14.01.2021 13:19 Uhr Vor 42 Jahren schneite es wie nie zuvor in Niedersachsen. Haben Sie Erinnerungsstücke, die mit diesem Schneewinter verbunden sind? Denn genau die suchen wir bei unserer NDR Aktion "Unser Schatz".

Ein grauer, großer Rucksack erinnert Landarzt Michael Poetzsch an den Winter 1978/79. Seine Arztpraxis in Ostfriesland war eingeschneit, deshalb machte er sich mit dem Pferd auf den Weg zu seinen Patienten - und packte für sie in genau diesen Rucksack Medikamente und andere lebensnotwendige Dinge. Woran denken Sie, wenn Sie an diesen Schneewinter zurückdenken? Haben Sie Zuhause auch noch etwas, das Sie daran erinnert? Solche Dinge suchen wir bei unserer Aktion "75 Jahre Niedersachsen - Kleine Dinge, große Geschichte". Weil Niedersachsen 75 Jahre alt wird, möchten wir Ihre "Schätze", die mit der Geschichte des Landes verbunden sind, sammeln.

VIDEO: "Unseren Schatz": Ein Rucksack erinnert an den Schneewinter (4 Min)

Welche Erinnerungsstücke haben Sie?

Wir möchten so viele Erinnerungsstücke wie möglich online zugänglich machen, in Fernsehen und Hörfunk und in einer Ausstellung präsentieren. Einige Beispiele für solche "Schätze" zeigt das NDR Fernsehen bei Hallo Niedersachsen und blickt mit Ihnen dabei auf das damit verbundene Ereignis zurück. Ihr persönliches Erinnerungsstück kann aber auch mit einem ganz anderen Teil der Geschichte des Landes Niedersachsen verbunden sein. Machen Sie ein Foto davon und teilen Sie mit uns Ihre Erlebnisse - vielen Dank!