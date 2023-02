Geldautomat gesprengt: Polizei fasst dritten Verdächtigen Stand: 22.02.2023 16:07 Uhr Die Polizei hat nach der Sprengung eines Geldautomaten in Melle (Landkreis Osnabrück) auch den dritten Verdächtigen im Landkreis Emsland festgenommen. Drei Polizisten wurden während der Fahndung verletzt.

Bei der Suche nach dem letzten Flüchtigen setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Die Gegend um die Gemeinde Wettrup war weiträumig abgesperrt. Die Polizei hatte das Fahrzeug der drei mutmaßlichen Täter nach der Tat rund eine Stunde verfolgt. Nach eigenen Angaben stoppten Fahnder das Auto auf der B402 zwischen Fürstenau und Haselünne mit einer Art Nagelkette. Die drei Insassen flüchteten über ein Feld. Die Beamten überwältigten zwei der verdächtigen Männer nach 500 Metern, ein Beamter verletzte sich bei der Festnahme leicht. Die dritte Person entkam zunächst, konnte aber am Nachmittag gefasst werden. Nach Angaben der Polizei hatte er sich in einem nahegelegenen Waldstück eingegraben.

Das verdächtige Trio soll in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.40 Uhr in Melle einen Geldautomaten gesprengt haben. Die Täter flüchteten mit einem Auto vom Tatort im Stadtteil Gesmold in Richtung Emsland. Die Polizei habe umgehend eine Fahndung eingeleitet. Bei dem Einsatz verunglückten zwei Beamten mit ihrem Einsatzwagen, wie ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Eine Polizistin erlitt bei dem Unfall schwere, ein Beamter leichte Verletzungen.

Behrens nimmt Banken in die Pflicht

Dem niedersächsischen Innenministerium zufolge sei die Automaten-Sprengung in Melle die zwölfte Tat im Jahr 2023. "Die heutige Geldautomaten-Sprengung im Landkreis Osnabrück zeigt einmal mehr, wie rücksichtslos die Täter vorgehen. Die Verfolgung ist extrem gefährlich", sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut einer Mitteilung ihrer Behörde. Durch den Umgang mit Sprengstoff und Flucht mit hochmotorisierten Fahrzeugen brächten die Täter Unbeteiligte und Ermittler in Gefahr. Behrens nahm erneut die Banken in die Pflicht. "Die heutige Sprengung macht aber erneut deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist", so Behrens. Die Banken müssten höhere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und das Sprengen von Geldautomaten "unverzüglich so unattraktiv wie möglich machen".

GdP fordert Umbau von Geldautomaten

Die Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen (GdP) fordert eine Pflicht zum Umbau von Geldautomaten. "Das Geld muss bei der Detonation unbrauchbar werden, wie es in anderen Ländern längst der Fall ist", sagte der GdP-Landesvorsitzende Kevin Komolka einer Mitteilung zufolge. "Wenn die Banken aus Kostengründen lieber die Sprengungen und das damit einhergehende Risiko für Bevölkerung und Polizeibeschäftigte in Kauf nehmen, muss die Politik sie dazu verpflichten." Außerdem sollten sogenannte Stop Sticks, mit denen Fahnder das Fahrzeug in Wettrup unbrauchbar gemacht haben, zur Standardausstattung aller Streifenwagen gehören, hieß es in der Mitteilung.

