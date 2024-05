Stand: 04.05.2024 15:08 Uhr Beim Nistkästen-Anbringen: Mann stürzt vier Meter in die Tiefe

Bei einem Arbeitsunfall in Steinfeld (Landkreis Vechta) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 50-Jährige war laut Polizei am Freitagnachmittag beim Anbringen von Nistkästen an einer Lagerhalle im Ort Mühlen aus einem Korb gefallen und etwa vier Meter in Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Osnabrücker Krankenhaus.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min