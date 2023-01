Stand: 14.01.2023 10:25 Uhr Geldautomat in Brackel gesprengt: Zeugen hören Explosion

In Brackel im Landkreis Harburg ist am Samstagmorgen ein Geldautomat in einer Sparkassen-Filiale gesprengt worden. Laut Polizei hörten Anwohner plötzlich einen lauten Knall und sahen, wie mehrere Personen davonrannten. Eine sofort eingeleitete Suche blieb ohne Erfolg. Die Explosion im Eingangsbereich der Bank führte laut den Beamten zu größeren Schäden. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuten konnten, ist noch nicht geklärt.

