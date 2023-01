Stand: 27.01.2023 09:13 Uhr Geldautomat in Oyten gesprengt: Täter auf der Flucht

In Oyten im Landkreis Verden ist in der Nacht ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben seit dem frühen Morgen mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Wie ein Sprecher mitteilte, ereignete sich die Explosion im Vorraum eines Supermarktes, wo der Automat stand. Es sei ein hoher Sachschaden entstanden, die Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Ob sie Geld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Der Supermarkt befindet sich den Angaben zu Folge in der Nähe der A27. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

VIDEO: Oyten: Geldautomat in der Nacht zu Freitag gesprengt (1 Min)

