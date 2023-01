Stand: 30.01.2023 08:48 Uhr Oldenburg: Zwei Geldautomaten in Verbrauchermarkt gesprengt

Unbekannte Täter haben in Oldenburg zwei Geldautomaten gesprengt. Sie seien um kurz nach 4 Uhr am Montagmorgen im Famila-Verbrauchermarkt am Scheideweg in Oldenburg zerstört worden, teilte die Polizei mit. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie genau die Täter vorgegangen sind, sei noch unklar. Derzeit werde geprüft, ob die Statik des Gebäudes durch die Sprengung beeinträchtigt wurde, hieß es weiter. Auch die Spurensicherung sei noch vor Ort. Der Markt bleibt am Montag zunächst geschlossen. Die Polizei berichtet, dass es noch keine Hinweise auf die Täter gibt. Möglicherweise sei aber ein Fluchtfahrzeug beobachtet worden. In den vergangenen Monaten hatten Täter immer wieder Geldautomaten in Einkaufszentren aufgesprengt.

