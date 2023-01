Stand: 30.01.2023 08:07 Uhr Geldautomat in Nordhorn gesprengt: Täter auf der Flucht

In Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat in einer Volksbank gesprengt worden. Die Täter sind auf der Flucht, teilte die Polizei mit. Mehrere Zeugen hatten gegen drei Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. Wie die Täter genau vorgingen und wie viel Beute sie machen konnten ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Auch der Schaden am Bankgebäude kann noch nicht abgeschätzt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sucht nach verdächtigen Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.01.2023 | 08:30 Uhr