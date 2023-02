Stand: 13.02.2023 07:46 Uhr Schutznebel verhindert Geldautomatensprengung in Rehren

Zwei Personen haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Geldautomaten in einer Bank in Rehren (Landkreis Schaumburg) zu sprengen. Zeugen sahen die beiden in eine Bank gehen - und in dichtem Nebel schnell wieder herauskommen, sagte ein Sprecher der Polizei Nienburg. Grund war demnach das Auslösen eine Verneblungsanlage der Bank. Die Maschine hatte eine Manipulation am Automaten erkannt. Auch Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten die beiden Personen am Automaten hantieren. Sie sollen in einem dunklen Auto in Richtung A2 geflüchtet sein. Ein Schaden sei in der Bank nicht entstanden, teilte die Polizei mit.

