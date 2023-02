Stand: 15.02.2023 16:42 Uhr Gesprengter Geldautomat in Achim: Behrens kündigt Treffen an

Nachdem in Achim im Landkreis Verden am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden war, hat Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) die betroffene Bankfiliale besucht. "Es war mir wichtig, mir direkt nach der Tat einmal ein Bild von den Folgen zu machen", sagte Behrens. Das Ausmaß der Explosion sei erschreckend. Sie kündigte an, sich in Kürze mit Vertreterinnen und Vertretern der niedersächsischen Banken zu treffen, um sich über das weitere Vorgehen auszutauschen. Nach Angaben der Polizei wurde durch die Explosion in der Achimer Innenstadt die komplette Glasfassade im Untergeschoss der Bankfiliale sowie der Geldautomat zerstört. Die Täter sind demnach auf der Flucht. Laut Polizei fuhren sie einen schwarzen Audi mit gestohlenen Kennzeichen. Bundesweit wurden in diesem Jahr bereits mehr als 60 Geldautomaten gesprengt. Das ergab eine Recherche der ARD.

