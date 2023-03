Urlaub in Niedersachsen: Zum Ferienstart sind noch Zimmer frei Stand: 24.03.2023 10:34 Uhr Mit dem Wochenende starten in Niedersachsen und Bremen die Osterferien. Noch sind in den Urlaubsregionen an der Nordseeküste, im Harz und in der Heide Unterkünfte zu bekommen.

Nur an den Osterfeiertagen kann es laut den Tourismusgesellschaften eng werden. An der Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln sei die Nachfrage "ordentlich", heißt es von der Tourismus-Agentur Nordsee. "Die Betriebe sind optimistisch, dass die Auslastung noch steigen wird, denn viele Gäste entscheiden sich spontan, auch aufgrund des Wetters, für einen Kurzurlaub", sagte Geschäftsführer Mario Schiefelbein. Noch könnten Ferienwohnung, Pension und Hotelzimmer gebucht werden. Auf Campingplätzen gebe es Restplätze.

Buchungslage im Harz "noch ausbaufähig"

Im Harz gibt es nach Angaben des regionalen Tourismusverbands noch Kapazitäten. Die Buchungslage sei ausbaufähig, hieß es. Das Wetter lässt potenzielle Besucherinnen und Besucher offenbar zögern: "Nach den letzten Entwicklungen Anfang März trauen die Gäste dem Wetter scheinbar nicht ausreichend, um langfristig zu buchen", sagte eine Sprecherin. Auch die gestiegenen Lebenshaltungskosten führten zu kurzfristigeren Buchungen. Für die Betriebe im Harz bedeute das weniger Planungssicherheit. Dabei seien sie weiterhin etwa wegen fehlenden Personals belastet. Reservierungen gibt es demnach vor allem für die Osterfeiertage.

Bis 90 Prozent Auslastung in der Lüneburger Heide

Auch in der Lüneburger Heide wird es besonders an den Feiertagen voll: Zwischen dem 7. und 10. April sei die Heide zu 90 Prozent ausgebucht, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. In der übrigen Ferienzeit liege die Auslastung meist bei 60, an einigen Orten aber auch bereits bei 90 Prozent. So richtig beginne die Ostersaison in der Heide allerdings erst mit dem 1. April. Dann starten in Nordrhein-Westfalen und Berlin die Osterferien. Das seien die wichtigsten Anreiseländer.

Achtung bei der Anreise: Warnstreiks stehen bevor

Wer direkt zum Beginn der Ferien verreist, sollte derweil gut planen: Am Montag wird gestreikt. Es fahren praktisch keine Züge, Busse und Bahnen - entsprechend voll dürften die Straßen werden. Besser also, am Wochenende oder erst am Dienstag in den Urlaub zu fahren. Die Fähren auf die Inseln sollen aber fahren - auch am Montag.

