Stand: 06.05.2025 09:47 Uhr 72-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall in Brake

Ein 72-jähriger Mann ist mit seinem Pedelec in Brake (Landkreis Wesermarsch) bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am frühen Montagnachmittag von einem Radweg nach links auf die Straße gefahren. Dabei habe er einen Transporter mit Anhänger übersehen, der in gleicher Richtung unterwegs war, so eine Polizeisprecherin. Der 72-Jährige prallte mit seinem E-Bike gegen den Anhänger und stürzte. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort sei er am Montagabend seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei.

