Rückruf bei Aldi in Niedersachsen: Teekanne enthält Kobalt Stand: 06.05.2025 14:58 Uhr Der Lebensmitteldiscounter Aldi Nord muss die Gusseisen-Teekanne "Crofton" mit 0,8 Liter Fassungsvermögen zurückrufen. Der Grund: Bei Untersuchungen wurde ein erhöhter Kobalt-Wert gemessen.

In der Emaille der Teekanne sei Kobalt in einer Konzentration gefunden worden, die nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche, meldet das Portal lebensmittelwarnung.de. Eine solche Überschreitung des Grenzwertes könne auf Dauer ein Gesundheitsrisiko für die Verbraucherinnen und Verbraucher darstellen. Aldi hatte die Teekannen im Rahmen einer Aktion ab dem 6. Januar in mehreren Bundesländern verkauft, darunter auch Niedersachsen. Den Angaben zufolge wurde die Kanne in den Farben Schwarz und Weiß-Gold angeboten.

Teekannen sollen zurückgegeben werden

Die Teekannen sollten nicht weiter verwendet werden, hieß es. Nach Angaben des Discounters können sie in jeder Aldi Nord-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet. Kontakt mit kobalthaltigen Materialien könne beim Menschen zu Hautrötungen, juckenden Hautausschlägen oder Akne führen, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Bei der Einnahme größerer Mengen drohen den Angaben zufolge Erbrechen und Durchfall.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie