Uni-Medizin Oldenburg gesichert: Land gibt weitere Millionen Stand: 30.09.2020 16:28 Uhr Die Finanzierung für den Bau eines Forschungsgebäudes der European Medical School (EMS) in Oldenburg steht. Das Land steuert 80 Millionen Euro bei. Damit ist die Zukunft der Uni-Medizin gesichert.

Die Stadt Oldenburg hat bestätigt, dass das Land Niedersachsen nach den ersten 40 Millionen Euro einen weiteren Betrag in derselben Höhe bereitstellen will. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD) ist erleichtert: "Das ist ein großer Tag für die Region, gestärkt werden der Wissenschaftsstandort Oldenburg und die Gesundheitsversorgung in der Region." Mit der Entscheidung sei klar, dass der Studiengang auf Dauer gesichert werde. Die Universität kann nun weitere Professoren einstellen und die Zahl der Studierenden von 80 auf 200 aufstocken.

Tauziehen zwischen Ministerien um Neubau-Budget

In einem ersten Haushaltsentwurf hatte der Landtag keine Mittel für den Neubau eingeplant. Stadt und Universität hatten daraufhin heftig protestiert. Nach Genehmigung der ersten 40 Millionen Euro, gab es jedoch um die zweite Hälfte monatelanges Tauziehen. Noch im Juli hatte sich Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) dagegen gesträubt, Geld für die EMS im Haushalt einzuplanen. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen machte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) das Thema darauf hin zur Chefsache.

Spatenstisch laut Thümler Anfang 2022 möglich

Der mit 142 Millionen Euro veranschlagte Neubau gilt als Schlüsselinvestition für den Ausbau der EMS. Die Stadt ist durch das Klinikum Oldenburg daran beteiligt. Um den Bau zu ermöglichen, hatte Oberbürgermeister Krogmann dem Land ein Baugrundstück im Technologie Park Oldenburg zugesagt. Durch die Landesgelder könnte der Spatenstich Anfang 2022 stattfinden, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) der "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg. Der Studiengang wurde erst vor acht Jahren gegründet und hat deutlich weniger Studenten als die traditionellen Medizin-Uni-Standorte Göttingen und Hannover.

Weitere Informationen Unimedizin Oldenburg: 102 Millionen fehlen Das Land hat der Uni-Medizin Oldenburg eine 40-Millionen-Spritze in Aussicht gestellt. Der Hochschule reicht das nicht. Der Bau koste 142 Millionen und müsse komplett geplant werden. (16.09.2020) mehr 1 Min Oldenburg: Erste Hilfe für die Medical School Die European Medical School in Oldenburg bekommt 40 Millionen Euro Hilfe vom Wissenschaftsministerium. Benötigt wird das Geld für den Neubau eines Labor- und Hörsaalgebäudes. (15.09.2020) 1 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Oldenburg | 30.09.2020 | 13:30 Uhr