Stand: 18.04.2023 08:51 Uhr Siebenjähriges Mädchen verhindert Wohnhausbrand in Moorhusen

In Moorhusen (Landkreis Aurich) hat ein siebenjähriges Mädchen möglicherweise einen Großbrand verhindert. Das Kind hatte laut Feuerwehrangaben am Sonntag beim Spielen in ihrem Zimmer Rauch vor dem Fenster entdeckt und daraufhin ihre Mutter und deren Lebensgefährten alarmiert. Als diese nach draußen sahen, bemerkten sie, dass ein dicht am Haus geparktes Auto in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Das Auto brannte vollständig aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

