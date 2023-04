Stand: 04.04.2023 20:20 Uhr Rhauderfehn: Transporter kollidiert mit Traktor - ein Toter

Bei einem Verkehrsunfall in Rhauderfehn im Landkreis Leer ist am Dienstagmittag der Fahrer eines Transporters ums Leben gekommen. Laut Polizei war der 65-Jährige im Ortsteil Collinghorst aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort gegen einen entgegenkommenden Traktor mit Gülleanhänger geprallt. Der Transporterfahrer starb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer und der Fahrer des Traktors blieben unverletzt. An dem Transporter entstand Totalschaden, der Traktor und der Anhänger wurden ebenfalls beschädigt. Aus dem Anhänger trat nach dem Unfall Gülle aus, die fachgerecht entsorgt werden musste. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.04.2023 | 06:30 Uhr