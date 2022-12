Polizei sichert Ankunft der "Höegh Esperanza" an LNG-Terminal Stand: 13.12.2022 11:39 Uhr Vor und während der Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven am Wochenende gelten verschärfte Sicherheitsregeln. Die Polizei begleitet die Ankunft des mit LNG beladenen Schiffs "Höegh Esperanza".

Am Donnerstag wird die Wasserschutzpolizei das Schiff an der sogenannten 12-Meilen-Grenze in Empfang nehmen und zum Anleger bringen. An Land sollen weitere Einsatzkräfte für die Sicherheit der "Höegh Esperanza" und des Terminals sorgen, wie die Polizeidirektion Oldenburg am Dienstag mitteilte. Publikum ist demnach nicht erlaubt - mehrere Wege wie die Bäderstraße nahe der Seebrücke zum Anleger und dem Gelände des Terminalbetreibers Uniper am Voslapper Groden werden ab Mittwoch abgeriegelt. Zudem gilt bis einschließlich Sonnabend ein Drohnen-Flugverbot. Die Behörden fürchten Störaktionen von Klimaaktivisten.

VIDEO: LNG-Terminal Wilhelmshaven: Ab 22. Dezember soll Gas fließen (1 Min)

Festakt mit Scholz, Habeck und Weil am Sonnabend

Die Sicherheitsmaßnahmen werden erst nach der Eröffnungsfeier des LNG-Terminals am Sonnabend aufgehoben. Zu dem Festakt haben sich unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt.

"Höegh Esperanza" geht vor Weihnachten in Betrieb

Am 22. Dezember soll dann zum ersten Mal Gas vom Terminal aus ins deutsche Netz fließen, wie Gasimporteur Uniper vor Kurzem mitgeteilt hatte. Die 294 Meter lange und 46 Meter breite "Höegh Esperanza" wird dabei als schwimmender Tank und zur Verdampfung des flüssig angelieferten Erdgases genutzt: Noch an Bord wird das LNG (Liquefied Natural Gas) in Gas umgewandelt und an Land gepumpt. Ab Mitte Januar sollen weitere Tanker LNG in Wilhelmshaven anliefern.

