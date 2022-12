LNG-Terminal Wilhelmshaven: Letztes Pipeline-Stück eingebaut Stand: 12.12.2022 21:11 Uhr In Friedeburg (Landkreis Wittmund) ist am Montag das letzte Stück der Pipeline eingebaut worden, die in Zukunft das Erdgas transportieren soll, das am LNG-Terminal in Wilhelmshaven eingespeist wird.

Die Pipeline verläuft unterirdisch und ist rund 26 Kilometer lang. Mit den letzten Schweißnähten schließt sie an das bestehende Gasfernnetz an. In Wilhelmshaven wird flüssiges Erdgas (LNG) zurück in seinen gasförmigen Zustand gebracht und dann in die neue Pipeline geleitet. Wird dieses Erdgas nicht unmittelbar benötigt, soll es über die Pipeline in Gasspeicher transportiert und dort zwischengelagert werden.

LNG-Terminal Wilhelmshaven: Vor Weihnachten soll erstes Gas fließen

Das Spezialschiff "Hoegh Esperanza" soll ab dem 22. Dezember Erdgas ins Netz einspeisen - vor Weihnachten könnte so bereits das erste Erdgas aus angeliefertem LNG fließen. Die Eröffnung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven ist für Samstag geplant.

