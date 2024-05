Stand: 04.05.2024 15:01 Uhr Mann verletzt 57-Jährigen mit Hammer schwer am Kopf

In der Nacht zu Samstag ist in Achim (Landkreis Verden) ein 57 Jahre alter Mann mit einem Hammer angegriffen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei sind der 57-Jährige und ein 32-Jähriger gegen 3 Uhr vor einem Wohnhaus in Streit geraten. Dabei verletzte der 32-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Hammer am Kopf. Anschließend flüchtete er mit einem Transporter vom Tatort. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Schließlich stellte sich der Täter und wurde vorläufig festgenommen. Laut Polizei laufen derzeit Ermittlungen zum Hintergrund der Tat.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min