Stand: 04.05.2024 17:08 Uhr Motorrad kollidiert mit E-Bike - Radfahrerin in Lebensgefahr

Nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad in Barßel (Landkreis Cloppenburg) schwebt eine 74-jährige E-Bike-Fahrerin in Lebensgefahr. Laut Polizei hatte die Frau am Samstag eine Kreuzung im Ortsteil Lohe überquert, ohne auf den folgenden Verkehr zu achten. Ein dort fahrender vorfahrtsberechtigter Motorradfahrer hatte noch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver versucht, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

