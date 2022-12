LNG-Terminal Wilhelmshaven: Ab 22. Dezember wird eingespeist Stand: 09.12.2022 21:40 Uhr Am 22. Dezember soll zum ersten Mal Erdgas vom neuen LNG-Terminal in Wilhelmshaven ins deutsche Netz gespeist werden. Ab Mitte Januar will Betreiber Uniper in den regulären Betrieb gehen.

Geplant ist, dass an diesem Tag das Spezialschiff "Hoegh Esperanza" in Betrieb genommen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es soll in den kommenden Jahren von Tankschiffen angeliefertes Flüssigerdgas (liquefied natural gas, kurz: LNG) in Gas umwandeln und an Land pumpen. Das Schiff kann nicht nur LNG umwandeln, sondern auch selbst große Mengen transportieren.

Ab Mitte Januar soll regulärer Betrieb starten

Die "Hoegh Esperanza" wird Mitte Dezember in Wilhelmshaven erwartet. Das Schiff soll 170.000 Kubikmeter LNG an Bord haben. Die Menge entspricht rund 104 Gigawattstunden. Zum Vergleich: Im November lag der tägliche Gasverbrauch in Deutschland nach Angaben der Bundesnetzagentur bei 2.537 Gigawattstunden. In das Gasnetz sollen in der ersten Phase täglich zwischen 15 und 155 Gigawattstunden eingespeist werden. Ab Mitte Januar - sobald die ersten LNG-Tanker ankommen - sei dann der "kommerzielle Betrieb" geplant, heißt es von Seiten des Betreibers. Etwa 155 Gigawattstunden könnten dann pro Tag ins deutsche Gasnetz geleitet werden.

