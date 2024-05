Fregatte "Hessen" kehrt nach Einsatz im Roten Meer zurück Stand: 04.05.2024 12:17 Uhr Die Fregatte "Hessen" hat im Roten Meer Handelsschiffe gegen Angriffe der Huthi-Miliz geschützt. Sonntag kehrt sie in ihren Heimathafen zurück. Derweil fordert der Marine-Inspekteur die Anschaffung zweier weiterer Fregatten.

Um 10 Uhr soll die "Hessen" mit den etwa 240 Soldatinnen und Soldaten an Bord in Wilhelmshaven ankommen. "Nun geht es nach Hause, mit dem Wissen, dass wir nicht nur unseren Auftrag erfüllt haben, sondern dass wir auch noch ein Stück Marinegeschichte geschrieben haben", sagte der Kommandant Fregattenkapitän Volker Kübsch. Während ihres Einsatzes konnte die "Hessen" nach Angaben der Bundeswehr insgesamt 27 Handelsschiffen Geleit geben und dabei vier Angriffe abwehren. Dabei sind zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesmarine bei einem Einsatz scharfe Waffen genutzt worden.

Fregatte "Hessen": Einsatz im Roten Meer

Die Fregatte "Hessen" legte in ihrem zweimonatigen Einsatz 25.000 Seemeilen zurück, das sind 46.000 Kilometer. Der Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal ist eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit. Wegen der Angriffe der mit dem Iran verbündeten Huthi meiden große Reedereien teilweise die kürzeste See-Verbindung zwischen Asien und Europa - mit erheblichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Daher wurde die Fregatte "Hessen" als Teil der EU-Militärmission "Aspides" eingesetzt, um den Seeweg an der jemenitischen Küste zu sichern.

Marine-Chef fordert Bestellung weiterer Fregatten

Unterdessen hat sich Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack für eine Bestellung von zwei weiteren Fregatten für die Seestreitkräfte ausgesprochen. Der Vizeadmiral verwies unter anderem auf eine veränderte Sicherheitslage und die Bedeutung der deutschen Marine für den Schutz kritischer Infrastruktur. Im Dezember war mit dem Bau der ersten Fregatte der Klasse F126 begonnen worden. Vier Fregatten sind finanziert, es gibt aber eine Option auf zwei weitere Schiffe zu einem ähnlichen Preis. "Ich halte es für absolut erforderlich, dass Deutschland diese Option zieht und diese beiden Fregatten bestellt", sagte Kaack.

