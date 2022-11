LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland

LNG bedeutet Liquefied Natural Gas - also verflüssigtes Erdgas und besteht zu rund 98 Prozent aus Methan. Es ist farblos und ungiftig und wird produziert, indem Erdgas auf minus 161 bis 164 Grad Celsius gekühlt wird. Das Volumen wird so um das 600-fache verringert, was den Transport und die Lagerung erleichtert. Flüssigerdgas wird vor allem von den USA, Kanada, Katar, Australien und Russland exportiert. Genutzt wird LNG für die Produktion von Strom und Wärme sowie als Kraftstoff in der Schifffahrt, außerdem in der Metallindustrie und Düngemittelproduktion.

An einem LNG-Terminal können mit Flüssigerdgas beladene Tankschiffe anlegen. Das LNG wird dort wieder in gasförmiges Gas umgewandelt - regasifiziert - und kann anschließend in das Gasnetz an Land eingespeist werden.

Eine weitere Möglichkeit ist, das LNG auf dem Terminal in sogenannte kryogene Tanks sehr kalt zu lagern.

Als schwimmende LNG-Terminals fungieren spezielle Schiffe, in der Branche "Floating Storage and Regasification Unit" (FSRU) genannt, auf denen das flüssige Erdgas ebenfalls umgewandelt und an Land geleitet wird.

Insgesamt 27 LNG-Terminals gibt es in Europa - unter anderem im niederländischen Rotterdam und im belgischen Zeebrugge, in Dünkirchen (Frankreich), Barcelona und Cartagena (Spanien) sowie im polnischen Swinemünde. Außerdem gibt es solche Anlagen in Großbritannien, Griechenland, Portugal, Italien und Litauen.

Bisher gab es in Deutschland kein LNG-Terminal. Die Bundesregierung hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine den Bau mehrerer Hafen-Terminals angekündigt. In Planung und im Bau sind schwimmende Terminals im niedersächsischen Wilhelmshaven, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) und in Stade (Niedersachsen). In Hamburg wurden Pläne für ein LNG-Terminal im Hafen gestoppt - wegen zu viel Schlicks und Problemen für die Hafenwirtschaft.

Die schwimmenden Terminals stellen eine Übergangslösung dar, die relativ schnell umzusetzen, aber teuer ist. So kostet die Miete für das schwimmende Terminal in Wilhelmshaven 120.000 Euro pro Tag. Langfristig ist deshalb der Bau von stationären Terminals an den gleichen Standorten geplant.

Der Anleger in Wilhelmshaven - die Anbindung zwischen Land und schwimmendem Terminal - ist Mitte November fertig gestellt worden. Mitte Januar soll das LNG-Terminal in Betrieb genommen werden und einen Monat später der erste Tanker anlegen, so die Pläne der Landesregierung. Ein zweites schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven soll Ende 2023 hinzukommen.

Ebenso noch in diesem Jahr soll in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) ein Schwimmterminal seine Arbeit aufnehmen. Der erste LNG-Tanker soll Ende Dezember festmachen.

Das Terminal der Deutschen Regas in Lubmin (MV) soll auch im Dezember 2022 in Betrieb gehen. Die Arbeiten liegen nach Unternehmensangaben im Zeitplan, es stehen jedoch noch Genehmigungen aus. Ein zweites Terminal soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 an den Start gehen.

In Stade hatte ein privates Konsortium bereits vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine angefangen, eine Anlage in der Nähe des Chemieparks mit dem US-Konzern Dow vorzubereiten. Gebaut wird das Terminal nun von der landeseigenen Gesellschaft NPorts. Ende 2023 soll die schwimmende Plattform in Betrieb genommen werden.

Bisher erhalten Deutschland und andere europäische Länder das über die Niederlande, Belgien oder Frankreich aufgenommene LNG vor allem aus den USA. Zu den größten Exporteuren zählt außerdem Katar. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bemühte sich auf einer Reise im Frühjahr hier um Lieferbeziehungen.

Die Energieunternehmen EnBW, Uniper und RWE haben der Bundesregierung im August 2022 zugesichert, dass die neuen LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel ab dem Jahreswechsel mit voll ausgelasteten Schiffen beliefert werden - das sind allerdings nur Absichtserklärungen. Die Unternehmen verhandeln mit mehreren Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Israel.

Einen festen Vertrag für kurzfristige Lieferungen gibt es Stand November 2022 nur von Uniper und dem australischen Lieferanten Woodside über zwölf Schiffsladungen ab Januar 2023.

Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine machten Einfuhren über Pipelines aus Russland mehr als die Hälfte der deutschen Erdgas-Importe aus (55 Prozent im Jahr 2020). Weitere große Anteile kamen aus Norwegen (30 Prozent) und den Niederlanden (12 Prozent). Die Top-Produzenten von Erdgas sind USA und Russland gefolgt vom Iran, Kanada, Katar, China und Norwegen.

Die Menge an Erdgas, die jedes Jahr über drei Pipelines aus Russland in Deutschland ankam, war gewaltig. 2020 waren es etwa 56 Milliarden Kubikmeter. Der deutsche Jahresverbrauch von Gas insgesamt liegt etwa bei 90 Milliarden Kubikmetern.

Wenn alle Terminals in Betrieb sind, könnten sie knapp ein Drittel des deutschen Jahresverbrauchs kompensieren: Die Leitung des Terminals in Wilhelmshaven hat eine jährliche Kapazität von zehn Milliarden Kubikmetern. Die Gasleitung aus Brunsbüttel soll bis zu dreieinhalb Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr zur Verfügung stellen. In Stade sind fünf Milliarden Kubikmeter vorgesehen und in Lubmin plant man für beide Terminals mit jeweils etwa fünf Milliarden Kubikmetern jährlich.

Bei der Antwort muss man zwei Punkte unterscheiden: die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Auswirkungen auf das Klima. Der Einsatz von LNG etwa in der Schifffahrt ist im Gegensatz zum heute vor allem genutzten Schweröl deutlich schadstoffärmer, bestätigt unter anderem die TU Hamburg. Ob LNG aber auch klimafreundlicher ist, ist nicht klar. Das hängt davon ab, wie das Erdgas gefördert, zu LNG verarbeitet und dann eingesetzt wird. So fördert die USA Erdgas zum Beispiel vor allem mithilfe der umstrittenen Fracking-Methode.

Zudem besteht LNG fast komplett aus Methan, das auf dem Produktions- und Lieferweg entweichen könnte ("Methanschlupf"). Methan ist ungefähr 25 Mal so klimaschädlich wie Kohlenstoffdioxid und trägt stark zum Treibhauseffekt bei.

Auch der Betrieb der Terminals ist strittig. In Niedersachsen haben Umweltschutzorganisationen gefordert, dass der Terminal-Betreiber Uniper seine Anlagen nicht mit Chlor reinigen soll. Dass Uniper unmittelbar neben dem Nationalpark Wattenmeer und in der Nähe zu Badestränden auf die Einleitung großer Mengen von Biozid setzt, sei nicht akzeptabel, hieß es etwa von der Deutschen Umwelthilfe.