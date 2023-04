Stand: 11.04.2023 10:58 Uhr Mit 100 Ampullen Testosteron im Regionalexpress durch Ostfriesland

Die Bundespolizei hat bei einem 22-jährigen Zugreisenden in Ostfriesland am Ostersonntag 100 Ampullen mit Testosteron sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, überprüften Beamte den jungen Mann in einem Regionalexpress zwischen Emden und Leer. Während der Kontrolle gab er an, Dopingsubstanzen dabei zu haben. In seiner Reisetasche fand die Polizei einen Karton mit insgesamt 100 Ampullen Testosteron. Die Präparate wurden sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

