Stand: 17.01.2023 15:44 Uhr LNG-Terminal in Wilhelmshaven startet in den Regelbetrieb von Claus Hesseling und Isabel Lerch

Einen Monat nach der offiziellen Inbetriebnahme hat am LNG-Terminal in Wilhelmshaven der Regelbetrieb begonnen, wie Betreiber Uniper mitteilte. Alle Systeme arbeiteten zuverlässig, sagte Uniper-Manager Holger Kreetz. Am Montag hatte der LNG-Tanker "Maran Gas Ithaka" aus den USA angelegt. Der Tanker hat 170.000 Kubikmeter geladen - genug, um 50.000 Haushalte ein Jahr lang mit Gas zu versorgen. Mit Blick auf das umstrittene Spülen der Leitungen mit Chlor sagte Kreetz, dass es Gespräche gebe. Man sei bemüht, das Verfahren für die Umwelt zu verbessern. Es sei aber noch nicht entschieden, ob und mit welchem Verfahren das LNG-Terminal-Schiff, die "Höegh Esperanza", umgerüstet werden könne.

AUDIO: Wilhelmshaven: LNG-Terminal nimmt Regelbetrieb auf (4 Min) Wilhelmshaven: LNG-Terminal nimmt Regelbetrieb auf (4 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2023 | 12:00 Uhr