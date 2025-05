Stand: 16.05.2025 12:24 Uhr Diepholz: 13- und 14-Jährige bedrohen Verkäuferin mit Messer

Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen sollen am Mittwochabend die Verkäuferin eines Sonderpostenmarkts in Diepholz mit einem Messer bedroht haben. Nach Informationen der Polizei forderten sie die Frau auf, ihnen die Einnahmen aus der Kasse zu geben. Als die Verkäuferin dieser Aufforderung nicht nachging, flohen die beiden Minderjährigen ohne Beute. Eine Polizeistreife konnte die Jungen anschließend festnehmen. Da der 14-Jährige die Polizei beleidigt und versucht habe zu flüchten, seien ihm Handfesseln angelegt worden. Beide Jungen wurden später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

