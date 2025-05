Stand: 16.05.2025 19:22 Uhr Bremen: Passant entdeckt Leiche im Auto

Ein Mann ist am Mittwoch tot in einem Auto im Bremer Stadtteil Vahr gefunden worden. Laut Polizei hatte er keinen festen Wohnsitz und lebte schon seit Längerem in dem Wagen. Ein Passant habe den toten Mann am Nachmittag in dem Auto entdeckt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurden keine erkennbaren äußeren Verletzungen an der Leiche gefunden. Wie lange der Anfang 60-jährige Mann schon tot in dem Auto gelegen hatte und woran er gestorben ist, ermittelt nun die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.05.2025 | 06:30 Uhr