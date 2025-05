Stand: 16.05.2025 11:48 Uhr Attacke auf Auto in Willmsfeld: Flüssigkeit war Buttersäure

Nach einem Anschlag auf ein Auto mit Säure in Willmsfeld (Landkreis Wittmund) steht fest, um was für eine Flüssigkeit es sich handelte. Eine Prüfung habe ergeben, dass es Buttersäure war, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen am Freitag. Der Säureanschlag auf das Auto ereignete sich laut Polizei in der Nacht zum 4. Mai. Die Buttersäure führte demnach bei den Autobesitzern zu Übelkeit und Atemwegsreizungen. Sie wurden kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt. Gegen den oder die Täter werde jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt, heißt es von Polizei. Die Hintergründe des Buttersäure-Anschlags sind demnach noch unklar.

VIDEO: Säureangriff in Ostfriesland? Zwei Menschen in Klinik behandelt (1 Min)

