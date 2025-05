Stand: 16.05.2025 10:12 Uhr Sperrmüll brennt in Wilhelmshaven: Feuerwehr rettet Anwohner

In Wilhelmshaven hat in der Nacht zu Freitag eine große Menge Sperrmüll gebrannt. Wie die Stadt mitteilte, war das Feuer in einem Tunneldurchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern ausgebrochen. Die Brandursache sei unklar. Die Bewohnerinnen und Bewohner des einen Hauses retteten sich den Angaben zufolge eigenständig ins Freie, die Bewohner des zweiten Hauses führten Feuerwehrkräfte aus ihren Wohnungen. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf die Häuser übergriffen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohnerinnen und Bewohner laut Stadt wieder zurück in ihre Wohnungen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr Wilhelmshaven