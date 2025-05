Stand: 16.05.2025 10:04 Uhr Vermisster 82-Jähriger aus Seniorenheim in Marienhafe gefunden

Ein vermisster Senior aus Marienhafe (Landkreis Aurich) ist gefunden worden. Am Donnerstag gegen Mittag wurde der seit der Nacht vermisste 82-Jährige in einer nahegelegenen Straße unter einer Hecke gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei unverletzt, wurde aber routinemäßig in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei habe den Mann mithilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung gefunden.

