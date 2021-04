Kurzarbeit in Emden: Chip-Mangel bremst VW erneut aus Stand: 15.04.2021 13:17 Uhr Bei Volkswagen sind die Lieferketten von Halbleitern weiter gestört. Der Konzern kann auf dem Markt nicht genug dieser Bauteile kaufen und muss wiederholt die Bänder anhalten und Kurzarbeit anmelden.

Betroffen von dem Mangel an diesen speziellen Elektronikteilen ist vor allem die Passat-Fertigung im Werk in Emden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen voraussichtlich ab kommendem Montag für zwei Wochen zu Hause bleiben. Wie viele der 9.000 in Emden Beschäftigten von dieser Entwicklung betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit. Volkswagen hatte für das Werk aus den gleichen Gründen zuletzt im Januar Kurzarbeit angemeldet. Der Stammsitz in Wolfsburg ist ebenfalls von dem Halbleiter-Mangel betroffen. Dort soll in der Woche vom 26. bis 30. April eine Frühschicht in der Golf-Fertigung ausfallen.

Halbleiter-Versorgung bleibt angespannt

Laut VW arbeite eine konzerninterne Taskforce daran, die Auswirkungen des weltweiten Halbleiter-Engpasses für den Konzern zu minimieren. Dennoch seien weitere Produktionsanpassungen nicht auszuschließen. "Aktuell gehen wir davon aus, dass in den kommenden Monaten die Versorgung mit Chips angespannt bleiben wird", teilte ein VW-Sprecher aus der Wolfsburger Konzernzentrale mit.

Chipproduzenten haben neue Märkte erschlossen

Zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr war der Markt für die Elektronik-Chips vorübergehend eingebrochen. Die Produzenten fanden neue Abnehmer, etwa aus der Informationstechnologie, der Unterhaltungselektronik und der Medizintechnik. Als die Automobilindustrie wieder in das Geschäft einsteigen wollte, war der Markt weitgehend leer gekauft.

