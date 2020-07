Stand: 09.07.2020 20:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kontrolle verloren: Porsche rutscht in Süderbäke

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Emden ist am Donnerstagnachmittag in Apen (Landkreis Ammerland) mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in die Süderbäke gerutscht. Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Porsche 911 Carrera des Mannes nach links von der Fahrbahn geraten und habe ein Brückengeländer durchschlagen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Mann und seine 54-jährige Ehefrau konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Porsche wurde von einem Kranwagen aus der Bäke geborgen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 50.000 Euro.

50.000 Euro Schaden: Porsche landet im Wasser 09.07.2020 20:15 Uhr In Apen (Landkreis Ammerland) ist ein 55-Jähriger am Donnerstag mit seinem Pkw von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte von einer Brücke und landete in der Süderbäke.







