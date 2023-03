Grundschüler aus Zetel drehen Film und fahren zum Kindergipfel Stand: 16.03.2023 20:20 Uhr Große Ehre für vier Grundschüler aus Zetel: Anfang April dürfen sie zum Kinder- und Jugendgipfel nach Berlin. Dort werden sie für einen eigenen Film über den Klimawandel ausgezeichnet.

In dem knapp siebenminütigen Beitrag thematisieren die Grundschulkinder den Zusammenhang des Klimawandels mit Kinderrechten. Mit ihren Rechten kennen sich die Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Friesland in Zetel aus - jede Woche gibt es dazu eine eigene Unterrichtseinheit. In einer eigens gegründeten Projektgruppe ging es an eine entsprechende filmische Umsetzung. Die sechs- bis neunjährigen Grundschulkinder dachten sich die Geschichte dazu aus, bastelten die Hauptfiguren aus Pappe und liehen ihnen auch ihre Stimmen. Gedreht wurde im Schulgarten.

Einzige Teilnehmer aus Niedersachsen

Der Film überzeugte die Jury - und so fährt Schulgründerin Daria Eggers Anfang April mit den vier Grundschülern für vier Tage nach Berlin. Geplant sind dort auch Gespräche mit Politikerinnen und Politikern über Kinderrechte. Insgesamt 80 Teilnehmer werden auf dem Kindergipfel erwartet. Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher aus Zetel werden dabei nicht nur die jüngsten Gäste sein - sondern auch die einzigen Teilnehmer aus Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 16.03.2023 | 19:30 Uhr