Stand: 28.03.2022 16:38 Uhr Geestland: Mehrere Verletzte bei Unfall auf L128

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 128 im Landkreis Cuxhaven sind am Montag drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kam es zu dem Unglück, als eine Autofahrerin bei Geestland nach links in eine Nebenstraße abbiegen wollte. Die 25-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Pkw übersah dies offenbar und setzte zu einem Überholvorgang an. Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die beiden Insassen des überholenden Wagens erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die 25-Jährige in ein Krankenhaus, ihr 22-jähriger Beifahrer wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Im abbiegenden Pkw, in dem neben der Fahrerin noch ein weiterer Erwachsener und zwei Kinder saßen, wurde laut Polizei mindestens eine Person leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Strecke voll gesperrt werden.

