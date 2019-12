Stand: 16.12.2019 08:47 Uhr

Führt Wangerooge die Pflichtfeuerwehr ein?

Knapp 1.300 Einwohner leben auf Wangerooge im Landkreis Friesland. Rund 240 von ihnen hat Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) eigenen Angaben zufolge angeschrieben und gebeten, sich bei der freiwilligen Inselfeuerwehr zu engagieren. Drei von ihnen wären demnach dazu bereit. Aber das sind immer noch zu wenig, um die vorgeschriebene Mindeststärke von 26 Aktiven zu erreichen. Eine Pflichtfeuerwehr will der Wangerooger Bürgermeister eigentlich vermeiden, sagte Fangohr zu NDR 1 Niedersachsen. Aber eine funktionierende Feuerwehr sei nun einmal unverzichtbar.

Bald Pflicht-Feuerwehr auf Wangerooge? Hallo Niedersachsen - 15.12.2019 19:30 Uhr Die Freiwillige Feuerwehr auf Wangerooge schrumpft: Aus finanziellen und beruflichen Gründen verlassen Feuerwehrleute die Insel. Ändert sich nichts, droht die Pflicht.







Bürgermeister hofft auf fünf neue aktive Mitglieder

Sollten sich in den kommenden zwei Monaten nicht weitere fünf Neumitglieder melden, würde er Wangerooger verpflichten, sagte Fangohr weiter. Es sei schlichtweg zu unsicher, auf Unterstützung vom Festland zu setzen, weil diese bei Nebel oder Sturm nicht eingeflogen werden könne. Eine Verpflichtung zum Feuerwehrdienst ermöglicht das Niedersächsische Brandschutzgesetz. Demzufolge können Bürger zum Feuerwehrdienst herangezogen werden, wenn dafür dauerhaft zu wenige Freiwillige in einer Gemeinde verfügbar sind.

Inselrat will Dienstag Gemeindesatzung ändern

Auf seiner nächsten Sitzung am Dienstag will der Inselrat die Gemeindesatzung entsprechend ändern. Im ersten Paragrafen der zugehörigen Satzungsvorlage zur "Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr" heißt es: "In der Gemeinde Nordseeheilbad Wangerooge wird eine Pflichtfeuerwehr (...) eingerichtet, wenn eine Freiwillige Feuerwehr nicht zustande kommt oder eine bestehende Feuerwehr aufgelöst wird." Die Bestimmung könnte bereits zum Jahreswechsel in Kraft treten, hieß es aus der Gemeinde.

