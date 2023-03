Stand: 16.03.2023 09:39 Uhr Feuer in Beverstedt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Das Feuer an einem Gebäudekomplex in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) ist von unbekannten Tätern absichtlich gelegt worden, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am vergangenen Wochenende in der Nacht ausgebrochen. Ein 33 Jahre alter Bewohner verletzte sich auf der Flucht aus dem brennenden Gebäude lebensgefährlich, eine 47 Jahre alte Bewohnerin leicht. In den beiden Wohn- und Geschäftsgebäuden leben polnische und deutsche Staatsbürger. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 500.000 Euro.

